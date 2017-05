RIVM verwacht geen mazelenuitbraak

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 06:32 uur | update: 06:41 uur

Een baby met mazelen. Foto: Jerroen, Wikipedia (CC: by)

BILTHOVEN - De mazelen steekt de kop op in verschillende Europese landen. In RoemeniŽ, ItaliŽ en BelgiŽ grijpt de ziekte om zich heen.In Nederland is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven alert, maar verwacht niet dat de besmettelijke ziekte naar Nederland zal overslaan. Dat meldt Trouw.



Dit jaar zijn er in Nederlands slechts twee gevallen van mazelen gemeld. De meeste Nederlanders zijn goed beschermd, zegt Hans van Vliet, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma, in de krant. "Zo'n 95 procent is tegen mazelen ingeŽnt. De overige 5 procent geeft de ziekte waarschijnlijk onlangs gehad, waardoor er geen gevaar op besmetting meer is."



Tussen mei 2013 en maart 2014 was er een grote mazelenuitbraak in Nederland. Nu zijn er ook in Hongarije, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Zweden zijn gevallen gemeld.



