Grafschennis in Doorn: grafstenen omgetrapt en hek gesloopt

De begraafplaats in Doorn (archief) Foto: Wikipedia/Onderwijsgek

DOORN - Negen graven op de Oude Algemene Begraafplaats in Doorn zijn afgelopen weekend vernield. Vrijwilligers van de begraafplaats ontdekten gisteren dat grafstenen waren omgetrapt en dat het hekwerk was gesloopt.



De vernielde graven lagen allemaal in ťťn laantje, zo schrijft de lokale krant Nieuwsblad De Kaap. Het is niet de eerste keer dat vandalen huishouden op het kerkhof in Doorn.



De vrijwilligers van de begraafplaats doen een dringend beroep op getuigen om tips te delen met de politie. Burgemeester Naafs hoopt ook dat de daders snel gepakt worden, zo laat hij weten via Twitter. "Wie heeft dit respectloos gedrag op zijn/haar geweten?"



