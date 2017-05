Files door pech, ongelukken en een verkeersbord op de weg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 07:34 uur | update: 08:01 uur

Een medewerker van Rijkswaterstaat haalt het bord van de weg. Foto: Rijkswaterstaat

PROVINCIE UTRECHT - Weggebruikers in Midden-Nederland hebben vanochtend te maken met files. De oorzaak zijn meerdere ongelukken en bij Harmelen lag er een verkeersbord op de weg.



Zo was er een aanrijding op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Door nog onbekende oorzaak botsten twee auto's op elkaar tussen Den Dolder en Rijnsweerd. Daardoor waren tijdelijk twee rijstroken dicht.



FLINKE FILE

Op de A1 bij Soest gebeurde ook een ongeluk. Daardoor ontstond een flinke file tussen Hoevelaken en de afrit Soest.



Vertraging was er ook op de A12. Bij Oudenrijn stond een vrachtwagen met pech langs de snelweg en daardoor ging een rijstrook dicht.



VERKEERSBORD

Ook tussen Kanaleneiland en Harmelen werden twee rijstroken van de A12 afgesloten vanwege een omgevallen verkeersbord. Dat is uiteindelijk door een medewerker van Rijkswaterstaat van de weg gehaald.



Weggebruikers hadden op sommige plekken ook last van regen en onweersbuien.



