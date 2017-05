Avondvierdaagse: "Alleen als het onweert, blazen we de boel af"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 06:44 uur | update: 08:50 uur

PROVINCIE UTRECHT - Duizenden Utrechtse kinderen trekken weer een week lang hun wandelschoenen aan, want vandaag start de 'Week van de Avond4Daagse'. De organisaties van de evenementen houden de weerberichten waarschijnlijk goed in de gaten, want voor vanavond geldt weercode geel vanwege onweer.



Maar in Abcoude gaan ze er vanuit dat de tocht gewoon doorgaat, zegt Hans Moerbeek van de organisatie vanochtend op Radio M Utrecht. "Het is altijd afwachten. Tot nu toe hebben we altijd mazzel gehad. Het enige wat we niet willen hebben is onweer. Maar van een beetje regen wordt niemand slechter. Als het echt onweert, dan moeten we de boel afblazen."



PROFESSIONELER

De vierdaagse wordt voor de 35e keer georganiseerd in Abcoude. "Het is de afgelopen jaren steeds professioneler geworden. Er moeten steeds meer EHBO'ers en verkeersregelaars bij. In veel dorpen zijn er ook weinig vrijwilligers voor te vinden. Maar de sfeer is nog steeds hetzelfde!", zegt Moerbeek.



Hij heeft dan ook erg veel zin in deze week. "Als je die gezichten van die kinderen ziet, dan weet je dat je het daarvoor doet!"



MORGEN

Ook in Harmelen en IJsselstein start de vierdaagse vandaag. In Loenen gaan de kinderen morgen pas van start en in sommige dorpen en steden pas volgende maand.



In onder meer de stad Utrecht en in Bunschoten was het evenement al eerder deze maand.









