De Volharding trots op Van Emden: "Ik heb nu nog kippenvel"

Wim Sluis bij hem thuis in Bunnik. Foto: RTV Utrecht/Robert Jan Booij

BUNNIK - "Dit is iets waar je alleen van kan dromen. Daar geloof je niet in, maar het kan blijkbaar toch allemaal gebeuren!", zegt Wim Sluis van De Volharding vanochtend op Radio M Utrecht in reactie op het sportieve succes van Jos van Emden. De profrenner won gisteren de slottijdrit van de Giro en is dus de grote trots van de Utrechtse wielervereniging.



Sluis is teammanager bij De Volhardig en leerde Van Emden kennen als jong talent bij de club. Hij vertelt verslaggever Robert Jan Booij in Utrecht is Wakker dat hij gisteren onwijs genoten heeft van de wedstrijd. "Ik heb nu nog kippenvel."



Sluis begrijpt goed dat Van Emden na afloop van zijn ritzege geŽmotioneerd was. "Dit is de eerste aansprekende overwinning in z'n carriŤre. Bovendien wist Dumoulin de hele Giro te winnen. Jos stond daar dan ook naast Dumoulin bij de huldiging. Dat neem je mee tot in je graf."



De oud-trainer is apetrots op Van Emden en waardeert de grote mate van zelfdiscipline. "Hij is enorm gedreven, heel serieus en hij is bereid om wat voor anderen te doen. Dat zie je nog steeds bij hem!", vertelt Sluis bij hem thuis in Bunnik.



Volgens Sluis is het niet gemakkelijk om de wielertop te bereiken, zo ervoer hij zelf ook als wielrenner. "Je moet er meer voor laten, dan voor doen. Ik was zelf bijvoorbeeld twintig jaar toen ik wielrende. Ik kon daardoor niet biljarten, niet dansen en ging niet naar de bioscoop. Je bent er dus iedere dag mee bezig."



Sluis hoopt dat de etappezege het begin is van nog veel meer grote prijzen voor Van Emden. "Gezien z'n leeftijd en z'n talent moet er nog veel in het verschiet liggen. Zeker op het gebied van zijn specialisme, de tijdrit!"





