Wandelbond: ga geen Avondvierdaagse lopen

In Bunschoten was de vierdaagse al eerder dit jaar. Foto: GinoPress

PROVINCIE UTRECHT - De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) adviseert lokale afdelingen de eerste dag van de Avondvierdaagse af te gelasten vanwege de code geel voor verwacht noodweer die het KNMI heeft afgegeven voor gisteravond.



"Wij adviseren lokale organisaties geen enkel risico te nemen", stelt een woordvoerder van de KWBN tegen nu.nl. Deze week lopen zo'n 150.000 tot 200.000 kinderen de Avondvierdaagse onder meer de provincie Utrecht. In sommige regio's is het wandelevenement al gehouden of vindt later in juni plaats.



Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de avondvierdaagsen in onze provincie. In Abcoude en IJsselstein beslissen de organisaties later vandaag of het evenement doorgaat. Eerder vanochtend zei een vrijwilliger in Abcoude dat het "alleen wordt afgeblazen als het onweert".



Het KNMI verwacht voor het hele land onweer, windstoten en hagel.



