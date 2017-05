Film over DNA-match in zaak-serieverkrachter in première

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 11:25 uur | update: 11:37 uur

Foto: Rechtbanktekening door Aloys Oosterwijk, ANP

UTRECHT - Hoe belangrijk is DNA-onderzoek in strafzaken? En moet de burger ook verplicht DNA afstaan? Om op deze vragen antwoord te krijgen maakte regisseur Hans Pool de documentaire 'De Jacht op de Match'. Dat deed hij aan de hand van de zaak van de Utrechtse serieverkrachter. De film gaat vanavond in premiŤre.



Toen Pool zijn film bedacht, had hij niet kunnen bedenken dat de inhoud zo actueel zou worden. "Toen ik met de film begon, was er nog geen verdachte gepakt. Na de eerste serie interviews met de betrokken rechercheurs werd de verdachte opgepakt, doordat hij een lokfiets had gestolen. Toen ben ik gaan filmen", zegt hij vanochtend op Radio M Utrecht.



DATABANK

De zaak van de Utrechtse serieverkrachter kon dus pas opgelost worden, nadat er een DNA-match gevonden werd. Vraag is dus of er niet eerder iemand opgepakt had kunnen worden, als er bijvoorbeeld een grotere databank was geweest. Pool sprak daarover met rechercheurs.



"Maar niet iedereen is voor een databank waar alle Nederlanders in zitten. Maar wel voor verruiming van de wet, zodat er eerder wangslijm afgenomen kan worden", aldus Pool.



WANGSLIJM

Pool heeft uiteindelijk zelf ook veel geleerd van alle gesprekken met de rechercheurs. "Ik denk dat je goed moet kijken hoe je die wet zou kunnen verruimen, zodat wangslijm eerder kan worden afgenomen."



De VPRO-film wordt vanavond om 20.25 uur uitgezonden op NPO2.



JARENLANG

De verkrachtingen in en om Utrecht hielden de stad jarenlang in de greep. De slachtoffers waren steevast jonge vrouwen en omdat veel zaken rond De Uithof speelden was de veiligheid van vrouwelijke studenten in die periode een grote zorg.



Uiteindelijk werd Nieuwegeiner Gerard T. dus opgepakt en veroordeeld. Begin dit jaar kreeg hij in hoger beroep een gevangenisstraf van 16 jaar.



