Internetoplichting in Utrecht: "Alles zag er betrouwbaar uit"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 29 mei 2017, 11:34 uur | update: 11:39 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Verreweg de meeste slachtoffers van internetoplichting uit de provincie Utrecht hebben vooraf betaald via internetbankieren of met een creditcard. Dat blijkt uit het publieksonderzoek dat RTV Utrecht samen met andere regionale omroepen en de NOS heeft gedaan.



Uit onze provincie hebben zo'n 135 mensen gereageerd op de enquête. De meest gemelde website is Marktplaats. Zo meldt een man uit Utrecht dat hij toegangskaartjes wilde kopen voor pretpark Walibi Holland. "Hij zou ze opsturen nadat ik het geld overgemaakt. Nadat ik dat had gedaan is alle contact verbroken."



Het is een methode die veel vaker voorkomt, maar soms gaat de oplichters nog verfijnder te werk. Een vrouw uit de gemeente Stichtse Vecht is opgelicht toen ze kaartjes voor een concert van De Toppers dacht te kopen. "De verkoper stuurde een foto van zichzelf, met daarbij zijn paspoort in zijn hand. Plus een grote foto van zijn paspoort. Hij was ook al een aantal jaar actief op Marktplaats, dus hij kwam betrouwbaar over. Achteraf bleek dat de identiteit van de jongen op de foto hier zelf al een tijdje voor misbruikt wordt."



ONLINE BESTELEN

Sommige slachtoffers gaan voor honderden euro's het schip in. Een man uit Leusden geeft aan dat hij via Marktplaats onderdelen voor een klassieke auto zocht. "Op mijn advertentie is gereageerd door een man die in Duitsland geen onderdelen, maar een hele auto had staan. Ik mocht hem voor 450 euro overkopen. Hij ging de auto voor mij naar Nederland halen als ik vooraf zou betalen. Na de betaling kwam de man geen enkele afspraak meer na. Ik heb nog twee weken tevergeefs geprobeerd om met hem te onderhandelen, maar mijn geld is weg."



Ook spelcomputers zijn een populaire categorie voor internetoplichters. Een man uit Utrecht wilde een PlayStation 4 kopen voor zijn broertje. "Ik kreeg een foto doorgestuurd van zijn identiteitsbewijs en zijn Facebook-pagina zag er betrouwbaar uit. Ik vertrouwde hem ook omdat ik het product eerst wilde afhalen en dat was goed." Ook hier heeft het slachtoffer na het overmaken van het geld nooit meer iets gehoord van de verkopende partij. "Het is jammer dat dit gebeurt en jammer dat je er niks mee kan doen."



AANGIFTE

Dat de politie niets met de aangiftes van de fraude doet is een veelgehoorde klacht. "Toen Whatsapp geblokkeerd werd vertrouwde ik het niet", aldus een vrouw uit Leusden die kleding overnam. "Ik kwam er daarna achter dat je rekeningnummers kunt checken. Dat stond in dit geval inderdaad geregistreerd in verband met meerdere meldingen van oplichting. Ik deed aangifte, maar daar wordt niks mee gedaan, ondanks dat diegene bekend is."





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht