Schade ingestorte parkeergarage BAM mogelijk 12 miljoen euro

De ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Foto: ANP

BUNNIK - De schade voor het Bunnikse bouwbedrijf BAM door het gedeeltelijke instorten van een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport kan in het slechtste geval uitkomen tussen 10 en 12 miljoen euro, gelijk aan de projectsom. Dat denken analisten van zakenbank KBC Securities.



Zaterdag aan het begin van de avond stortte een deel van de parkeergarage in. Er vielen geen gewonden en de oorzaak is nog onduidelijk. In het slechtste geval zal het project helemaal opnieuw moeten worden gebouwd.



De uiteindelijke impact voor BAM zal echter afhangen van de oorzaak van het probleem en welke partijen betrokken zijn geweest bij het project, aldus KBC.



De parkeergarage zou in juli opengaan. Het pand, dat eigendom wordt van de luchthaven, moest de oude parkeerplaats voor de terminal vervangen. Op de tweede, derde en vierde verdieping zou plek komen voor achthonderd auto's. Ook zou er horeca en een kiss-and-ridezone komen.



