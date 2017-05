Inbrekers bezoeken kinderboerderij Maarssen: "Het is een enorme bende"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 11:58 uur | update: 12:14 uur

MAARSSEN - Een enorme bende, zo noemt eigenaar Chris Ester van kinderboerderij De Vechtse Hoeve de ravage die inbrekers achtergelaten hebben. Maandagochtend brachten inbrekers een bezoek aan de boerderij en namen onder andere een koffieautomaat, de combimagnetron en ander apparatuur mee. "Ze hebben met een bus slagroom over de ramen heen gespoten, je bedenkt het niet."



Volgens Ester is de schade groot. "Het lijkt erop dat het profs waren, want de kettingen zijn doorgeslepen. Ze zijn via het keukenraam binnengekomen en ze wisten kennelijk wat ze deden." Volgens de eigenaar moet de politie nog komen voor sporenonderzoek. "Ze hebben wat afdrukken achtergelaten."



De inbrekers hebben geprobeerd de kluis open te maken. Die poging was zonder succes, maar zelfs al was het gelukt dan hadden de kluiskrakers alleen dierenmedicijnen aangetroffen. Die worden daar bewaard om ze buiten bereik van de kinderen te houden.



De kinderboerderij meldt op Facebook dat ze vandaag wegens omstandigheden gesloten zijn. "Er lag geen geld, dat nemen we altijd mee. Maar de koffieautomaat is natuurlijk wel een belangrijke bron van inkomsten voor ons", zegt de vrouw van Chris.



Ester vermoedt dat de inbrekers maandagochtend toesloegen. "Toen wij hier aankwamen stond de vriezer nog open en het ijs was nog niet gesmolten. Ze waren dus niet zo lang weg. Ook het slagroom dat ze op de ramen spoten was nog niet gesmolten."



Het is nog niet duidelijk of bewakingscamera's de inbraak gefilmd hebben. De dieren mankeert niets. "Daar zijn we heel blij mee."



