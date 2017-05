Leerlingen blijven nog thuis na schoolbrand Maarssenbroek

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 11:34 uur | update: 12:13 uur

De brandweer bij de brand in Maarssenbroek. Foto: Koen Laureij

MAARSSENBROEK - De kinderen van de Fransiscusschool in Maarssenbroek hoeven vandaag nog niet naar school. Dit weekend was er een uitslaande brand in het schoolgebouw in Zwanenkamp en de schade is nog niet helemaal hersteld.



Volgens de school wordt er hard gewerkt in het pand, zodat de leerlingen morgen weer gewoon les kunnen krijgen.



Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Er raakte niemand gewond.





