Utrechtse scholen stoppen met zwemlessen na verdrinking 9-jarige Salam

UTRECHT/RHENEN - Vier Utrechtse basisscholen stoppen met schoolzwemmen, meldt wethouder van sport Paulus Jansen. Het zwemincident in Rhenen in 2015, waarbij de 9 jaar oude Salam om het leven kwam, heeft bijgedragen aan het besluit.



De drie badmeesters en twee onderwijzers in de zaak-Salam hebben vorige week een werkstraf van 120 uur geŽist horen worden.



Ze ontdekten pas na het aankleden dat Salam ontbrak. Een bezoeker van het zwembad vond het meisje tijdens het baantjes trekken op de bodem van het diepe bad. Het is niet zeker of het meisje daar in de les of na het afdouchen is verdronken.



Een andere belangrijke reden voor scholen om niet deel te nemen aan het schoolzwemmen is de grote druk op het behalen van de onderwijsleerdoelen. Schoolzwemmen vraagt tijd, door het verplaatsen naar het zwembad en het omkleden voor en na de zwemles. Het komend schooljaar wordt om deze reden bij twee scholen een passend zwemlesaanbod gedaan waarin een deel van de zwemlestijd buiten de reguliere schooltijd valt.



De Sportnota uit december 2016 geeft aan dat de zwemvaardigheid in een aantal Utrechtse wijken afwijkt ten opzichte van andere buurten. Gemiddeld heeft 94 procent van de kinderen in Utrecht in groep 7 van het basisonderwijs minimaal ťťn zwemdiploma behaald. In de wijken Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern, NoordOost en Oost ligt dat percentage rond de 99 procent. In de wijk Overvecht is dit slechts 81 procent, Noordwest scoort 89 procent, Zuid-West 91 procent en Zuid 92 procent.



Volgens wethouder Jansen is zwemvaardigheid een belangrijke voorwaarde voor het opgroeien en het meedoen in de samenleving. Er ligt een voorstel aan de gemeenteraad om geld uit het potje 'inzet extra middelen kinderen in armoede' te besteden aan schoolzwemles.



"Met deze extra middelen bieden we kinderen die deelnemen aan het schoolzwemmen de mogelijkheid om het zwemdiploma- A te behalen", aldus de wethouder. "Hiervoor worden de zwemlessen geÔntensiveerd en een naschools aanbod aangeboden in de schoolvakanties. Door dit hernieuwde programma draagt het schoolzwemmen sterk bij om de zwemvaardigheid onder alle kinderen van Utrecht te verhogen."



