Proces over brandslachtoffer Lindsey (11) van start

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 06:11 uur | update: 06:27 uur

Als gevolg van de brand kwam de 11-jarige Lindsey Ngo om het leven. Foto: AS Media

AMERSFOORT - De vrouw die vastzit vanwege de fatale woningbrand op de Gounodstraat in Amersfoort, verschijnt vandaag voor het eerst voor de rechter. Als gevolg van de brand kwam de 11-jarige Lindsey Ngo om het leven.



De brand ontstond in de nacht van 13 op 14 januari. Tijdens het blussen van het vuur vonden hulpdiensten het meisje in de woning. Ze werd naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht, waar ze ruim een dag later aan haar verwondingen overleed. Haar 25-jarige zus moest na de brand ook naar het ziekenhuis omdat ze rook had ingeademd.



BRANDSTICHTING

Onderzoek wees al snel uit dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Na uitgebreid forensisch onderzoek en diverse getuigenverhoren, werd op 7 maart een toen 27-jarige vrouw uit Amersfoort opgepakt. Ze zit vast op verdenking van de brandstichting.



Opvallend is dat de familie van de overleden Lindsey al eerder doelwit werd van brandstichting. Vorig jaar werd een auto van het gezin in brand gestoken. Daarvoor werd uiteindelijk niemand aangehouden. De politie zei eerder dit jaar dat deze brand zeker wordt meegenomen in het onderzoek.



Tijdens de pro-formazitting van vandaag wordt waarschijnlijk nog niet inhoudelijk ingegaan op de zaak. De advocaat kan bijvoorbeeld nog bepaalde onderzoekswensen indienen bij de rechter. Pas daarna wordt de zaak inhoudelijk behandeld.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht