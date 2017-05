Lemoine uitgeschakeld op Roland Garros

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 14:13 uur | update: 14:18 uur

Foto: Orange Pictures

WOERDEN - Quirine Lemoine is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Woerdense, die via het kwalificatietoernooi het hoofdtoernooi haalde, was niet opgewassen tegen de Amerikaanse Catherine Bellis.



Bellis won de eerste set met 6-3, maar Lemoine vocht zich in de tweede set knap terug. Ze won met 6-3. In de derde set ging de Woerdense met 6-1 onderuit.



Het was de eerste keer dat Lemoine zich plaatste voor een Grand Slam-toernooi.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht