Soest en Rhenen blazen Avondvierdaagse vanavond af

Foto: Lex van Lieshout, ANP

SOEST/RHENEN - Soest en Rhenen annuleren vanavond de eerste etappe van de Avondvierdaagse vanwege het voorspelde noodweer. Dat hebben de lokale organisaties van het wandelevenement aan RTV Utrecht laten weten.



In Abcoude en Zeist gaat de geplande eerste etappe vanavond wťl gewoon door. Utrecht, Harmelen en IJsselstein beslissen vanmiddag of er gelopen gaat worden. In Baarn, Bunnik, Hoogland en Loenen aan de Vecht begint de Avondvierdaagse zoals gepland pas dinsdag.



NOODWEER

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) adviseerde lokale organisaties van de Avondvierdaagse om de etappe van vandaag af te gelasten vanwege de weersvoorspelling. Het KNMI verwacht vanavond stevige onweersbuien met mogelijk hagel.



Waar en wanneer de buien precies gaan vallen is nog onzeker, maar het gaat volgens Weerplaza vooral in de avond spoken. Er kan dan lokaal veel regen vallen en er is kans op hagel. Voor de provincie Utrecht geldt vanavond weercode geel, zo laat het KNMI in De Bilt weten.



