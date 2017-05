"Triest dat vernielen graven blijkbaar vertier is"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 15:32 uur | update: 16:06 uur

Foto: RTV Utrecht

DOORN - Woede en onbegrip vandaag in Doorn. Op de oude begraafplaats zijn afgelopen weekend verschillende graven vernield. Hekken zijn gesloopt en stenen zijn kapotgeschopt.



Verschillende nabestaanden kwamen kijken of het graf van hun dierbaren ook is gesloopt. Ook Anneke Jongebreur was aanwezig. Een groot deel van haar familie rust op de begraafplaats, waaronder haar man, die een paar jaar geleden overleed.



RADIO

"Ik hoorde het op de radio in eerste instantie", vertelt Anneke. "Een minuut later belde een vriendin op. Dus we zijn gelijk hierheen gekomen en hebben geconstateerd dat er gelukkig niets aan de hand is met ons graf. Maar des te triester voor andere mensen denk ik."



Burgemeester Naafs is woedend. "Ik ben zo thuis opgevoed dat je gewoon afblijft van iemand anders eigendommen. En je hebt al helemaal respect te hebben voor doden die begraven liggen op een begraafplaats."



MINDERJARIGEN

Anneke hoopt dat de daders snel gepakt worden. Ze vermoedt dat het om minderjarigen gaat. "Dat is gewoon een trieste conclusie eigenlijk, dat het gebeurt en dat het vertier is."



De gemeente is nog op zoek naar de eigenaren van de negen vernielde graven.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht