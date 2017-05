FC Utrecht speelt Europese thuiswedstrijd in Waalwijk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 29 mei 2017, 16:38 uur | update: 17:04 uur

Foto: Wouter Kolff, Twitter (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht/Wessel van Leeuwen (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - FC Utrecht speelt de thuiswedstrijd in de voorronde van de Europa League in het Mandemakers Stadion in Waalwijk. Het eigen stadion is niet beschikbaar omdat het WK voetbal voor vrouwen daar wordt gehouden.



Dat maakt de club maandagmiddag bekend op de website. Grootaandeelhouder Frans van Seumeren laat weten al langere tijd contact te hebben gehad met de Brabantse plaats. "Wij zijn de afgelopen maanden intensief bezig geweest met de gemeente Waalwijk en de organisatie van RKC om dit scenario uit te werken. Wij bedanken de Waalwijkers voor hun gastvrijheid en kijken er naar uit om daar over twee maanden te gast te zijn."



Of de spelers net zo blij zullen zijn met de tijdelijke verhuizing is twijfelachtig. In Waalwijk ligt een kunstgrasveld. Aanvoerder Willem Janssen tekende twee weken terug nog een manifest tegen spelen op een kunstmatige ondergrond.



Het zal bovendien dringen worden om een kaartje voor de thuiswedstrijd te bemachtigen. Het Mandemakers Stadion biedt slechts ruimte aan 7508 toeschouwers. Bij wedstrijden in het Galgenwaard Stadion zitten er gemiddeld ruim 18 duizend man op de tribune.



LOTING

FC Utrecht heeft zich gisteren dan wel geplaatst voor Europees voetbal, maar moet nog een lange weg afleggen voordat ze het hoofdtoernooi van de Europa League bereiken. De club stroomt als winnaar van de play-offs in de tweede voorronde van de Europa League in. De eerste wedstrijd is op donderdag 13 juli, de return een week later.



De loting is op maandag 19 juni. Mocht FC Utrecht het eerste tweeluik overleven, wachten ook nog een derde en vierde voorronde. Pas als die horden ook zijn genomen, mag de club eventueel beginnen aan het hoofdtoernooi. Vanaf de tweede voorronde kan Utrecht overigens weer gewoon in de eigen Galgenwaard terecht.



WONDERLIJKE COMEBACK

Gisteren plaatste FC Utrecht zich ten koste van AZ voor de voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer Erik ten Hag wist in de Galgenwaard een 3-0 uitnederlaag ongedaan te maken. Het won na penalty's, nadat het na 120 minuten 3-0 stond voor FC Utrecht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht