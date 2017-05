Verdachten liquidatie Aziz Anzi vrijgelaten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 16:49 uur | update: 17:20 uur

Foto: Michiel van Beers / Politie

VIANEN - De rechtbank heeft vandaag de twee verdachten van de liquidatie van Aziz Anzi in De Meern vrijgelaten. Ze zaten al maanden vast.



Het OM eiste vorige week celstraffen van twaalf en achttien jaar tegen de verdachten. De rechtbank vindt echter dat de verdenking niet sterk genoeg is om de twee vast te blijven houden. De voorlopige hechtenis is daarom opgeheven.



CARPOOLPLAATS

De schietpartij vond op 19 september 2015 plaats op een carpoolplaats. Het 37-jarige slachtoffer zat in zijn witte Fiat 500 toen de dader meerdere keren op hem schoot, vermoedelijk met een automatisch wapen. Op dat moment waren er veel mensen op en rond het parkeerterrein aanwezig.



De mannen, Julian S. (26 jaar) en Roger A. (30 jaar), werden in okbtober 2016 opgepakt. Ze zouden een apparaatje onder de auto van Anzi hebben geplaatst waarmee hij gevolgd kon worden. Sinds de aanhouding zaten ze vast.



GEFANTASEERD

Opmerkelijk is dat advocaat Theo Hiddema, die een van de twee verdachten bijstaat, vorige week onmiddelijke vrijlating eiste. "Er zijn geen concrete feiten, er wordt gefantaseerd". zei hij. De rechter wees onmiddelijke vrijlating toen echter af.



De rechtbank doet op 14 juni uitspraak. Een woordvoerder van de rechtbank laat weten tot die tijd niet meer informatie te willen geven over de zaak.



Het Openbaar Ministerie doet hetzelfde. "We wachten de volledige uitspraak af op 14 juni, tot die tijd zeggen we er niets over."



