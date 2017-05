Rhenense reuzenpanda's gaan vandaag naar buiten: "Ontzettend lang gewacht!"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 04:30 uur

Foto: Ouwehands Dierenpark

RHENEN - Wu Wen en Xing Ya zetten vandaag hun eerste stappen in het buitenverblijf van Pandasia. Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft de twee panda's uit China bijna zeven weken onthaald. Vanmiddag mogen de twee beren uit quarantaine.



In 2000 begon de dierentuin met lobbyen en vandaag is het moment eindelijk daar dat de panda's getoond mogen worden. Directeur Robin de Lange: "We hebben ontzettend lang gewacht op dit moment. Je kunt je voorstellen als je zo lang wacht op iets, dan zijn we erg blij dat het vandaag eindelijk gaan gebeuren."



Het was lang onduidelijk welke delegatie uit China bij de opening van Pandasia aanwezig zou zijn. Daarom duurde het even voor bekend werd wanneer Wu Wen en Xing Ya voor het eerst te zien zouden zijn.



PROGRAMMA

Rond 16.30 uur speechen diverse mensen in het dierenpark, onder wie voormalig minister-president Jan Peter Balkenende. Hij was een van de eerste betrokkenen bij de pandalobby. Ook staatssecretaris Martijn van Dam houdt een praatje. Koning Willem Alexander is er niet bij, werd eerder al bekend.



Rond de klok van vijf volgen allerlei Chinese acts. Eigenaar Marcel Boekhoorn heeft dan de eer om Pandasia te openen. Rond 17.30 uur komen de Reuzenpanda's naar buiten. Een spannend moment zegt De Lange: "Ze kunnen kiezen. Het luik gaat open. Of ze het echt gaan doen, moeten we afwachten." Vijftig verschillende journalisten uit Nederland, China en Duitsland hebben zich aangemeld om verslag te doen.



De twee reuzenpanda's hebben het goed in Rhenen. Volgens de Lange zijn daar geen zorgen over: "Het vrouwtje is al in de vruchtbare periode terecht gekomen. Dat was even wennen, maar ze maken het goed. De Chinese verzorgers zijn zelfs al terug naar China. Dat was een goed teken. Ze hebben er voldoende vertrouwen in."



TERUGVERDIENEN

De twee panda's kosten ťťn miljoen dollar per jaar. Dat geld gaat naar een beschermingsprogramma voor de reuzenpanda's in China. "Dat is enorm veel geld, zeker voor een park als Ouwehands. We gaan ze 15 jaar hier houden." Daarbij komen nog de kosten voor de bouw van het verblijf: 7 miljoen euro.



Ouwehands kan straks meer bezoekers aan, die meer betalen voor hun kaartje. Zo hoopt de dierentuin de extra kosten op te vangen. Al zijn er in BelgiŽ tegenvallende cijfers gemeld, de directeur in Rhenen maakt zich niet druk: "Ieder land is anders. Nederlanders gaan graag dagjes uit en zijn geÔnteresseerd in dierentuinen. We verwachten dat dat ook hier gaat gebeuren."



De eerste paar dagen zijn de kaarten uitverkocht. Eerst mogen de abonnementhouders twee dagen Pandasia in. Later is het aan de rest van de bezoekers. Toch loopt het ook nog geen storm: er zijn voor Tweede Pinksterdag nog kaarten beschikbaar.



DRUKTE

De drukte van Ouwehands wordt opgevangen met een tijdelijke pandaparkeerplaats bij Remmerden. Alle bezoekers aan Pandasia moeten vooraf hun ticket kopen. Zo kan Ouwehands in de toekomst 10.000 bezoekers per dag aan. Maar de eerste dagen zijn dat er minder, om te wennen. Dan betreden 6.000 mensen het pandaverblijf per dag.



"Alles is hier klaar om iedereen te ontvangen", besluit dierentuindirecteur Robin de Lange. "We hebben het iets lager ingestoken: even kijken hoe het loopt. Door dit systeem kunnen we een beetje sturen. Het is spannend maar we zullen zien hoe het gaat lopen de komende tijd."



