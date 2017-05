Deze negen honden zoeken een nieuw baasje

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 08:30 uur | update: 08:41 uur

Dit zijn (vlnr, vbnb) Joris, Moby, Babs, Lara, Dana, Tara, Bobo, Scooby en Daisy. Foto: ikzoekbaas.nl (Foto 1 van 9) Joris Foto: ikzoekbaas.nl (Foto 2 van 9) Moby Foto: ikzoekbaas.nl (Foto 3 van 9) Babs Foto: ikzoekbaas.nl (Foto 4 van 9) Lara Foto: ikzoekbaas.nl (Foto 5 van 9) Dana Foto: ikzoekbaas.nl (Foto 6 van 9) Tara Foto: ikzoekbaas.nl (Foto 7 van 9) Bobo Foto: ikzoekbaas.nl (Foto 8 van 9) Scooby en Daisy Foto: ikzoekbaas.nl (Foto 9 van 9) ‹ ›

AMERSFOORT - Oude trouwe viervoeters in het dierenasiel moeten vaak lang wachten op een nieuw baasje. Het dierenopvangcentrum in Amersfoort zet daarom vandaag negen oudere honden in de spotlights tijdens een zogenoemde 'dogwalk'. Deze honden zoeken nog een baasje.



JORIS

Joris is een energiek baasje van ongeveer 8 jaar oud en een kruising Stafford. In het begin legt hij misschien niet direct contact, maar als hij eenmaal zijn nieuwe baasje kent, is hij gek op aandacht en een echt maatje.



Een beetje onbenullig is hij ook. Joris zoekt daarom het liefst een nieuw huis zonder hele jonge kinderen.



MOBY

Zijn oude eigenaar kon niet meer voor deze boerenfox zorgen. Daarom is de 10-jarige Moby op zoek naar een nieuw baasje, eentje die het liefst zo veel mogelijk tijd voor hem heeft, want alleen thuiszitten vindt Moby maar niks.



Andere honden tolereert hij, maar sinds hij gebeten is door een andere hond, houdt hij ze toch liever op afstand.



BABS

Ook Babs zoekt naar een fijn leven buiten de kennel. Het 8-jarig teefje is een Stafford en in het asiel gekomen omdat haar laatste baasje toch te weinig ruimte en tijd voor haar had.



Babs is gek op mensen. Andere honden gaat ze liever uit de weg.



LARA

De zes jaar oude Lara is een knappe anatolische herder. Ze wacht al bijna een jaar in het asiel op een nieuw leven. Toch is ze trouw en houdt ze van knuffelen.



Lara droomt van een huis met tuin waar ze lekker in haar eentje kan ravotten en graven.



DANA

Ook voor Dana is het lastig om een nieuwe baas te vinden. Ze is een Amerikaanse bulldog van acht jaar oud die van knuffelen, wandelen en spelen houdt. Volgens de verzorgers is ze een beetje lomp en eigenwijs, maar dat hoort ook bij het ras.



Katten tolereert ze niet en ook met andere vrouwtjes gaat ze liever niet om, maar voor een knappe kerel die haar als een dame behandelt maakt ze graag een uitzondering.



TARA

Tara is een Anatolische herder en voelt zich ongelukkig in de opvang. Hele dagen ligt ze verdrietig in haar mand, maar wanneer ze naar buiten mag fleurt ze helemaal op.



Voorheen was Tara een waakhond en enorm gedreven, maar ook een echt knuffelbeest als je haar eenmaal kent.



BOBO

De 12-jarige Bobo is een van de oudsten en kwam als vondeling binnen bij het dierenasiel. Daarna werd hij niet meer opgehaald door zijn baas.



Bobo wandelt het liefst met een ander hondje door het bos en laat goed zien wat hij wel en niet wil. Verder houdt hij ervan om heerlijk geaaid en gemasseerd te worden.



SCOOBY EN DAISY

Deze opa en oma van tien en veertien jaar vormen een onafscheidelijk duo dat het dierenopvangcentrum helemaal beu is. Daarom zijn ze op zoek naar een nieuw adres.



De twee wandelen ondanks hun hoge leeftijd nog vrolijk rond en laten goed van zich horen. Helaas heeft Scooby bijna geen tanden meer en een fikse hartruis, maar volgens zijn verzorgers hoeft hij daar nu nog geen medicatie voor.



Via de website ikzoekbaas.nl kunnen nieuwe baasjes zich melden.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht