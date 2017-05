Hiddema over vrijlating liquidatieverdachte: "Mijn cliënt zakte zowat door zijn hoefjes"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 17:55 uur | update: 18:06 uur

DE MEERN - Advocaat Theo Hiddema is blij met de vrijlating van de twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de liquidatie van Aziz Anzi in De Meern. Hij staat een van hen bij.



De twee werden in oktober 2016 opgepakt en zaten sindsdien vast. De rechter vond de verdenking niet sterk genoeg om hen nog langer vast te houden.



Hiddema heeft zijn cliŽnt, Roger A., vandaag zelf op de hoogte gesteld. "Hij zakte zowat door zijn hoefjes toen ik vertelde wat er gebeurd was. Het bleef heel lang stil aan de lijn."



Volgens de advocaat had A. het niet aan zien komen. "In een flits zit je toekomst er heel anders uit, niet waar? Je zit in de bajes en in een keer belt je advocaat en die zegt, je mag vandaag naar huis."



Hiddema vindt dat er te weinig bewijs is. "Ze konden hem alleen maar koppelen aan een baken onder een auto vanwege een halfzacht dna-spoor. Maar dat is natuurlijk multi-interpretabel. Hij hoeft helemaal niet geweten te hebben dat op het moment dat hij dat baken zou hebben aangeraakt dat het later wellicht het spoor zou zijn naar de liquidatie toe."



De beslissing om de twee vrij te laten vindt hij 'uitzonderlijk'. "Dan moet de rechter op de zitting wel hebben gedacht, hier halen wij geen veroordeling uit."



Vorige week eiste het Openbaar Ministerie celstraffen van twaalf en achttien jaar tegen de twee. De rechtbank doet op 14 juni uitspraak.



