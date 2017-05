Westbroek over asperges in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 29 mei 2017, 19:00 uur

"Ze piepen, dan zijn ze vers!" Foto: RTV Utrecht

BILTHOVEN/LEIDSCHE RIJN - Deze maanden is het aspergetijd. Henk Westbroek is liefhebber en heeft zeer vastomlijnde ideeŽn over hoe je ze moet klaarmaken. Koken, niet te lang, botersaus en gehakt ei. Eventueel ham, maar dat is in huize Westbroek al een frivoliteit.



Vers is een voorwaarde. Daarom bezoeken we eerst de enige aspergeteler in de regio: Johan Buijs en familie in Bilthoven. Er zijn weinig aspergetelers in Utrecht omdat de grond zanderig moet zijn en dat is niet overal. Bovendien zijn agrariŽrs in onze provincie meer gericht op het houden van koeien.



Tip: als je de asperges tegen elkaar aanwrijft en een piepend geluid hoort zit je goed.



ROMEINEN

Henk ontmoet Lizet Kruyff, culinair historica. Het zijn de Romeinen die de asperges naar hier hebben gebracht en ze waren heel lang alleen een lekkernij voor de rijken. Asperges werden bijvoorbeeld geteeld bij de duinen in Den Haag, om het hof te bedienen.



Henk kookt zijn eigen recept en Lizet maakt een historische bereiding. Haar recept komt uit een Utrechts kookboek uit 1771: De Nieuwe, Welervarene Utrechtsche Keuken-meid, Confituurmaakster en Huis-doctores.



HISTORISCH RECEPT

Het is een salade van asperges. In de 17e eeuw gebruikte men rauwe asperges, maar met gekookte gaat het ook heel goed. Je kookt de asperges naar smaak en laat ze afkoelen. Afmaken met goede olijfolie, azijn en peper. Het klinkt Henk vreemd in de oren maar blijkt toch erg lekker.



Het aspergeseizoen is meestal afgelopen rond 24 juni, de dag van Sint Jan. Daarna wordt de plant met rust gelaten om deze weer de tijd te geven om te groeien.



Henk Westbroek is elke dinsdag te zien op RTV Utrecht en de aflevering staat ook alvast bij dit bericht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht