Ernstig ongeluk in Woerden: handrem door been kind

WOERDEN - Een jong meisje is vanavond rond 18.00 uur zwaargewond geraakt bij een ongeluk aan de Essenlaan in Woerden. Hulpdiensten rukten massaal uit.



Het meisje fietsste over het schoolplein en viel toen met haar fiets. Het handvat van de fietsrem kwam daardoor door het bovenbeen van het slachtoffer heen.



Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter werden opgeroepen. De hulpverleners hebben het kind kunnen bevrijden, doordat ze de fiets van het handvat losgemaakt hebben.



Het slachtoffer is bij kennis en met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe oud het meisje is.



