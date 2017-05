Honderden kinderen treden op in TivoliVredenburg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 29 mei 2017, 20:51 uur | update: 20:53 uur

UTRECHT - Leerlingen van basisscholen in de Utrechtse wijk Overvecht gaven vandaag een groot concert in TivoliVredenburg. Verspreid over twee dagen staan er in totaal 1450 leerlingen.



Twaalf scholen doen mee aan de MuziekRoute. Leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen muziekles en werken samen aan een grote uitvoering in de muziektempel. Ze worden begeleid door muzikanten van het Rosa Ensemble.



CREATIVITEIT

Volgens muziekdocent Rachid Khelifi is het voor de kinderen belangrijk om muziek te leren maken. "De kinderen zijn heel dankbaar. Ze hebben zelf gekozen voor het instrument en ze zijn heel enthousiast."



De kinderen kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld cello, viool, trompet of klarinet te leren spelen. Met de MuziekRoute moet letterlijk een ander geluid in de wijk komen. "Want Overvecht wordt weleens gezien als een krachtwijk" zegt Khelifi.



"Wij bieden de kinderen muziek aan, de ervaring en beleving", vervolgt hij. "Maar ook een concert zoals hier in TivoliVredenburg, daar droomt volgens mij iedereen van. Het is iets moois."



SPANNEND

Voor de leerlingen is de uitvoering het hoogtepunt na al die weken oefenen. Chaima van acht jaar oud speelt sinds een paar weken trompet en is heel blij met haar instrument. "Ik vind het leuk en ik vind het ook heel leuk om het met andere kinderen te doen."



Ze is dan ook opgelucht als het concert erop zit. "Ik was wel zenuwachtig, maar het lukte toch. Het was gezellig en leuk."



Het publiek in de zaal bestaat uit docenten en ouders. Ook is minister van onderwijs Jet Bussemaker komen kijken naar het concert.



