"Impact renovatie flat Bangkokdreef willens en wetens verzwegen"

maandag 29 mei 2017

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Woningcorporatie Portaal wil een verouderde flatwoning aan de Utrechtse Bangkokdreef opknappen. Dat klinkt mooi, toch zijn de bewoners minder enthousiast.



De flat waar ze wonen is een typische jaren '60 flat. Het gebouw ziet er gedateerd uit. Bewoners klagen over tocht en in de winter zijn de stookkosten hoog. De renovatie is nodig, dat weten de bewoners ook.



IMPACT

Wel willen ze wel dat Portaal eerlijk is over de verbouwing die eraan zit te komen. Mohammed Siamari heeft namens tientallen andere bewoners een bezorgde brief naar de woningcorporatie gestuurd. "Ik neem Portaal kwalijk dat ze willens en wetens verzwijgt wat de daadwerkelijke impact van het renovatieproject is."



"Het werk in onze huizen duurt misschien twee tot drie weken, maar alle bouwwerkzaamheden gaan wel een jaar duren", aldus Siamari.



CHEMISCHE TOILETTEN

Portaal verwacht niet dat mensen noodgedwongen hun huizen uit moeten. Er zijn vervangende chemische toiletten tijdens de werkzaamheden, rusthuizen voor overdag en ook mensen die een nachtdienst draaien kunnen ergens overnachten. "Het belangrijkste is dat we ervoor zorgen dat mensen in hun woning kunnen blijven", zegt Elmy Liefferink, woordvoerder van Portaal.



Om de plannen door te laten gaan moet zeventig procent van de bewoners ja zeggen. Volgens bewoner Siamari steunen net zoveel mensen zijn kritiek. Daardoor zou de renovatie dus niet door kunnen gaan.



PROMOTIE

Deze week begint Portaal officieel met de promotie van de renovatie bij de bewoners. "Morgen krijgen mensen het boekje waarin het plan helemaal omschreven staat, dan gaan we nog op huisbezoek en eind juni kunnen mensen met ja of nee instemmen", zegt Liefferink.



