Utrechtse serieverkrachter zocht manieren om zelfmoord te plegen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 29 mei 2017, 22:16 uur | update: 22:20 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De Utrechtse serieverkrachter overwoog zelfmoord te plegen. Dat blijkt uit de documentaire 'De Jacht op de Match'.



Hij zocht, voordat hij aangehouden was, op internet naar verschillende manieren om een einde aan zijn leven te maken. Zo bekeek hij onder meer hoe lang het zou duren om zichzelf te doden met een plastic zak.



Uit de documentaire bleek ook dat de recherche overwoog om van opgeslagen hielprikjes dna-profielen te trekken. Uiteindelijk is besloten dat niet te doen.



JONGE VROUWEN

De verkrachtingen in en om Utrecht hielden de stad jarenlang in de greep. De slachtoffers waren steevast jonge vrouwen en omdat veel zaken rond De Uithof speelden was de veiligheid van vrouwelijke studenten in die periode een grote zorg.



Uiteindelijk liep Nieuwegeiner Gerard T. tegen de lamp toen hij dna moest afstaan nadat hij een lokfiets had gestolen. Begin dit jaar kreeg hij in hoger beroep een gevangenisstraf van zestien jaar.



TERUGKIJKEN

De VPRO-film werd vanavond om 20.25 uur uitgezonden op NPO2 en is hier terug te zien.



Een eerdere documentaire van RTV Utrecht over de zaak is hier te bekijken.



