Gesprekken tussen Alflen en NEC gestaakt

UTRECHT - Utrechter Robbie Alflen zou de nieuwe hoofdtrainer van het gedegradeerde NEC moeten worden, maar de gesprekken zijn gestaakt. Dat meldt Omroep Gelderland.



Alflen zou zondag gepresenteerd zou worden, maar dat gebeurde niet. Hij bevestigt dat hij gepraat heeft met de club uit Nijmegen. "Alleen is het nog niet zo ver. Het is op dit moment helemaal niet aan de orde, want we zijn gestopt met alle gesprekken", zegt hij tegen Omoep Gelderland.



"NEC heeft uiteraard een lijstje. Daar sta ik op. Het is niet meer en niet minder. De kans is groter dat het niet zo ver gaat komen", voegt Alflen er zelfs aan toe.



Omroep Gelderland meldde zondag dat een aantal investeerders niet echt op Alflen zit te wachten. Ook door de fans werd op social media niet erg positief gereageerd. "Dat doet niets met mij', zegt de voormalig FC Utrecht-trainer en -speler. "In de voetballerij werkt het zo dat er altijd mensen voor en mensen tegen zijn. Op dit moment is er dus geen waarheid", besluit Alflen.



