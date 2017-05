Verdachte autobrand in Utrechtse wijk Overvecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 06:01 uur | update: 06:22 uur

Foto: Michiel van Beers (Foto 1 van 3) Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 3) Foto: Michiel van Beers (Foto 3 van 3) ‹ ›

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Overvecht zijn twee geparkeerde auto's door brand verwoest. De brandweer werd midden in de nacht naar de Bostondreef geroepen, waar een van de wagens in lichterlaaie stond.



De Dodge brandde volledig uit en de CitroŽn die ernaast stond liep door de hitte ook veel schade op. Opmerkelijk is dat de auto waar de brand begon geen kentekenplaten had. Beide voertuigen zijn door een berger meegenomen.



De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en zoekt getuigen.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



