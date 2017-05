Huizen ontruimd om gaslek in Utrechtse binnenstad

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 07:11 uur | update: 07:23 uur

Foto: Lex van Lieshout / ANP

UTRECHT - In de binnenstad van Utrecht zijn de hulpdiensten vanmorgen vroeg uitgerukt voor een gaslek. Volgens de brandweer was op het Oudkerkhof een leiding kapotgegaan bij graafwerk.



Voorbijgangers roken een sterke gaslucht en hoorden gas ontsnappen. De politie zette de omgeving af en uit voorzorg werd een aantal woningen ontruimd.



Het lek is inmiddels gedicht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht