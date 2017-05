Nog steeds hoop na 29 jaar: "Ik moet weten waar mijn dochter is"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 07:32 uur | update: 08:07 uur

PROVINCIE UTRECHT/AMERSFOORT - Het is een vast ritueel voor de 82-jarige Nellie Verboom uit Amersfoort. Voordat ze gaat slapen, praat ze even met haar overleden man en met haar vermiste dochter Rina. Rina is al 29 jaar spoorloos. Bij foto's van hen steekt ze dan een kaarsje aan. "Het is al 29 jaar zo. Alles went, maar dit went nooit."



De politie Midden-Nederland krijgt jaarlijks met bijna 4.000 vermissingen te maken. Dat zijn zeker 75 mensen per week die opeens spoorloos verdwijnen. De meesten zijn vrij snel weer terecht, maar de lijst met mensen die wegblijven, groeit ieder jaar. Speciaal voor hen doopte de politie de maand mei om in de 'Mis je Mei-maand', om net even wat extra aandacht te geven aan deze groep vermisten.



RINA

Rina van Grinsven staat ook op die lijst. Het drama begon voor haar moeder Nellie op 22 februari 1988, haar eigen verjaardag: "Toen heb ik helemaal niets van haar gehoord", zegt Nellie. "Dat was nog nooit gebeurd."



"Een dag later belde ik haar op, maar haar telefoon bleek afgesloten. Vanaf die tijd ben ik alles wat op mijn pad kwam gaan ondernemen, maar tot op de dag van vandaag heb ik nooit meer iets van gehoord. Ook heb ik niet ťťn tip gehad."



TURBULENT LEVEN

Rina woonde op dat moment in Madrid. Ze had op jonge leeftijd al een turbulent leven achter de rug, met drugs en verkeerde vrienden. Zo trouwde ze met een Spanjaard die in de gevangenis zat vanwege een moord.



Er kan van alles met Rina gebeurd zijn, maar Nellie weigert zich erbij neer te leggen dat haar dochter er niet meer is. "Ik vind het stom als iemand zomaar zegt dat Rina allang dood is. Dat weet ik toch niet? Heb jij bewijs? Als er nou iemand is die kan zeggen waar ze is, dan is het goed. Dan kan ik het afsluiten. Maar dit zal mij nooit loslaten. Dat zal ook nooit gebeuren, want ik ga er gewoon mee m'n graf in."



LAATSTE TEKEN

Hoewel haar dochter al bijna dertig jaar vemist is, geeft Nellie de moed niet op. "Ook al zou de einduitslag zijn dat ze dood is, ik blijf hopen op een laatste teken zodat ik weet waar ze is gebleven. Dat is wat mij op de been houdt. Ik moet het weten."



De politie zegt alle informatie in de vermissingszaak van Rina goed in beeld te hebben, maar resultaten blijven vooralsnog uit. Ook wordt allang niet meer actief naar haar gezocht, zegt Izanne de Wit, specialist vermiste personen: "Het is echt een kwestie van hopen dat er een reactie komt, in welke vorm dan ook, waardoor de zaak weer vaart krijgt. In de zaak van Rina hebben we alles in ieder geval goed in beeld en het dossier is compleet. Bovendien is er goed contact met de achterblijver."



