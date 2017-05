Verdachte fatale brand Amersfoort is halfzus Lindsey

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 09:46 uur | update: 10:20 uur

AMERSFOORT - De vrouw die vastzit vanwege de fatale woningbrand op de Gounodstraat in Amersfoort is de halfzus van Lindsey. Het 11-jarige meisje overleed een dag na de brand aan haar verwondingen. Thi H., de verdachte, wordt verdacht van brandstichting in het huis van haar moeder. Ze is vandaag niet in de rechtszaal aanwezig.



Thi H. heeft tegen een informant gezegd dat ze de brand heeft aangestoken, bleek vanochtend in de rechtszaal. Daarbij zei ze: ''Het is erger uitgepakt dan eigenlijk de bedoeling was.'' Ook werd bekend dat H. in oktober 2016 vijf liter terpentine heeft gekocht. De advocaat vindt de inzet van de informant onrechtmatig.



Volgens de officier moet H. vast blijven zitten: ''De boosheid richting haar moeder is groot. De kans dat ze opnieuw de fout in gaat is aanwezig.'' Volgens haar advocaat is bij zijn cliŽnt sprake van paranoÔde of schizofrenie. Hij sluit ook niet uit dat ze ontoerekeningsvatbaar is. Volgens de officier leefde de halfzus van de overleden Lindsey heel geÔsoleerd: ''We zien een geschiedenis met hele heftige boosheid jegens haar moeder.''



De brand ontstond in de nacht van 13 op 14 januari. Tijdens het blussen van het vuur vonden hulpdiensten het meisje in de woning. Ze werd naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht, waar ze ruim een dag later aan haar verwondingen overleed.



H. wordt ook verdacht van eerdere brandstichtingen bij een dŲnerzaak in 2015 ťn bij de auto van haar moeder. Ook zou ze die vernield hebben. Daarnaast verwijt het Openbaar Ministerie haar dat ze de levens van de buren in gevaar heeft gebracht.



De officier wil dat de zaak wordt aangehouden. Het onderzoek naar de brand is nog niet afgerond. Ook moet er nog een getuige gehoord worden. Ook de advocaat wil aanvullend onderzoek.



