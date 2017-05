Museumbus Utrecht laadt accu op aan bovenleiding tram

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 09:58 uur | update: 10:19 uur

De 'rijdende batterij' aan een bovenleiding in Den Haag. Foto: HTM

UTRECHT - De museumlijn in Utrecht houdt komende maand een proef met een zogenoemde 'rijdende batterij'. De elektrische bus laadt zichzelf op aan de bovenleiding van de sneltram.



Feitelijk rijdt de bus niet als hij oplaadt. Als hij stil staat maakt hij gebruik van het bestaande stroomnetwerk van de tram. Daardoor is er volgens de provincie Utrecht en vervoerbedrijf U-OV minder gemeenschapsgeld nodig om over te schakelen naar stil en uitstootvrij openbaar vervoer.



Wanneer de bus rijdt maakt hij gebruik van de opgeladen accu en is hij niet gekoppeld aan een bovenleiding. Volgens de betrokken organisaties kunnen chauffeurs na het laden ongeveer 50 kilometer afleggen.



De proef de nieuwe bus op lijn 2 wordt in Utrecht gehouden van 19 tot 30 juni. In Den Haag rijdt hij sinds deze week al. In augustus worden nog eens tien nieuwe elektrische bussen ingezet tussen Overvecht en Hoograven. De provincie wil vanaf 2024 volledig overstappen op bussen zonder schadelijke uitstoot. Over twee jaar wordt al een deel van de busvloot van U-OV vervangen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht