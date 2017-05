Familie kankerpatiënte schenkt 8 ton aan UMC

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 10:23 uur | update: 11:13 uur

UTRECHT - De familie van een kankerpatiŽnte schenkt 800.000 euro aan het UMC Utrecht. De vrouw heeft een zeldzaam soort eierstokkanker en door de zeldzaamheid van de kwaadaardige tumor is normaal geen geld beschikbaar voor onderzoek.



Het ziekenhuis noemt het een 'unieke donatie', waarmee gynaecologisch oncoloog Ronald Zweemer een grote slag kan slaan in het onderzoeksveld. De kankerpatiŽnte, Philine van Es, heeft een zeldzaam granulosaceltumor.



REMEDIE

De oncoloog start op 1 juni met een team dat de komende vijf jaar de tumor gaat ontleden en op zoek gaat naar een remedie. Zweemer: "Door deze privťgift kan ik alle krachten bundelen: geld, patiŽnten en onderzoekers.'' Zweemer voert het onderzoek uit binnen het grote eierstokkankerteam dat het UMC Utrecht Cancer Center al heeft.



BEKENDHEID

Philine van Esch deed de gift met haar familie omdat ze het erg belangrijk dat er meer bekendheid komt voor deze zeldzame kankersoort: ''Natuurlijk hoop ik dat ik zelf ook nog baat kan hebben bij de uitkomsten van het onderzoek. Maar het voelt sowieso goed om betekenisvol voor andere vrouwen te kunnen zijn."



Samen met de Stichting Olijf, het netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker, probeert Zweemer ook internationaal zoveel mogelijk vrouwen bij zijn onderzoek te betrekken.



KANKER

Eierstokkanker, ook wel ovariumcarcinoom genoemd, is een kwaadaardige aandoening in ťťn of beide eierstokken. In Nederland wordt bij circa 1100 vrouwen per jaar deze kankervorm vastgesteld. Slechts 2% van hen heeft een granulosaceltumor, zo'n 20 vrouwen per jaar.









