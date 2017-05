Geboeide arrestant in Mijdrecht op de vlucht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 10:28 uur | update: 11:26 uur

MIJDRECHT - Na een woeste achtervolging door Mijdrecht heeft de politie gisteravond drie mensen aangehouden. Een van de arrestanten wist ondanks handboeien te ontsnappen.



De agenten reageerden rond 23.00 uur op een melding dat een man op een motorscooter zich asociaal gedroeg op de weg. Hij negeerde diverse stoptekens en ging er vandoor met de politie op zijn hielen. Toen hij bij de Proostdijstraat alsnog in de boeien werd geslagen, bleek dat hij geen rijbewijs had. Een verdachte die bij hem achterop zat nam de benen.



Een groep jongeren bemoeide zich met de aanhouding en probeerde iets uit de scooter weg te pakken. Twee jonge mannen die niet naar de agenten wilden luisteren werden ook aangehouden. Op dat moment wist de scooterrijder te ontsnappen.



De agenten schakelden een helikopter in om mee te zoeken naar de voortvluchtige bestuurder en zijn bijrijder. Ze zijn niet meer gevonden, maar de politie kent hun identiteit. In de motorscooter was een groot geldbedrag verstopt. De politie heeft de scooter en het geld in beslag genomen.



