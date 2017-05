Utrechters zien ze vliegen: piek in UFO-waarnemingen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 11:31 uur | update: 11:50 uur

PROVINCIE UTRECHT - Het aantal waarnemingen van 'unidentified flying objects' is de laatste dagen landelijk enorm toegenomen volgens het UFO Meldpunt van Amersfoorter Alex Griffioen en Bram Roza.



Noord-Holland spant de kroon, maar ook in de provincie Utrecht zagen mensen vreemde objecten vliegen. De afgelopen weken kwamen er zes meldingen binnen. Afgelopen vrijdag werd bijvoorbeeld een 'driehoek' waargenomen boven Veenendaal. Ook zag iemand die dag in Wijk bij Duurstede 'drie heldere lichtpunten bij Jupiter'.



In Eemnes werd op 22 mei een 'rond voorwerp met een gat in het midden' gezien en op 19 mei is een 'fel licht dat dimde en terugkwam' waargenomen in Amersfoort en Utrecht. Een melder uit Vianen filmde op 8 mei een 'vliegend object' boven het stadje aan de Lek. Hij maakte er een filmpje van vanuit zijn auto.



LANGER LICHT

In deze tijd van het jaar komen er steevast meer meldingen binnen bij het UFO Meldpunt. Mensen vliegeren, varen met een luchtballon of zijn in de weer met een drone. "Het hangt ongetwijfeld samen met het mooie weer. Mensen zijn meer buiten en het is langer licht. Ze zitten in de tuin of laten de hond uit en zien meer objecten in de lucht", zei Griffioen vanmorgen op NPO Radio 1. In veel gevallen gaat het volgens hem vermoedelijk om drones.



VERKLAARBAAR

Het meldpunt zelf is misschien wel het meest kritisch van iedereen. Het gros van de meldingen is volgens Griffioen ook heel verklaarbaar. "Maar voor iemand die niet getraind is, doen deze waarnemingen onverklaarbaar voor. Bij veel UFO-meldingen geldt dat als je iets langer had gekeken, je zelf wel de conclusie had kunnen trekken met wat voor object je te maken had. Bijvoorbeeld door te kijken naar hoe het object verdween en hoe de wind staat."



GEK

Een op de honderd meldingen is echt gek en onverklaarbaar. "Dan sturen we elkaar een berichtje met: hť heb je dit gezien." Zo filmde in Arnhem iemand drie objecten waarvan er een ineens naar links ging. Griffioen weet nu nog niet wat het was. Hij dacht aan ballonnen, maar dat bleek niet het geval. "Het idee dat daar iets vloog waarvan ik niet snap wat het was, is spannend. Dat is ook een beetje de reden dat we het meldpunt in het leven hebben geroepen."



FANTASYHOEK

"Het is zonde dat het onderwerp zo besmet is geraakt en in de fantasyhoek zit, samen met de graancirkels", vervolgt Griffioen. Maar het fenomeen wordt nou eenmaal waargenomen. Door piloten en veel andere betrouwbare, verstandige mensen. Daar moet je iets mee, vind ik."



Het UFO Meldpunt Nederland bestaat sinds januari 2011. Griffioen lanceerde het toen als een hobbyproject samen met Bram Roza. Van jongs af aan gefascineerd door het onderwerp besloten de twee een platform te ontwikkelen om meer inzicht te krijgen in de waarnemingen boven eigen land. Inmiddels is het meldpunt goed voor zo'n zeventig meldingen per maand en verschijnen de meldingen regelmatig in de plaatselijke pers.



