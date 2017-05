Hulpdiensten oefenen in Vinkeveen en Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 11:27 uur | update: 13:07 uur

Foto: Peters Hotnews (Foto 1 van 2) Foto: Peters Hotnews (Foto 2 van 2) ‹ ›

VINKEVEEN - De hulpdiensten houden vandaag, morgen en overmorgen een grote oefening in de gemeente De Ronde Venen. Brandweermensen, agenten en ambulancemedewerkers vanuit de hele regio Utrecht doen mee.



De oefening is op een eiland in de Vinkeveense Plassen, Eiland 4. Aan de hand van een scenario wordt drie dagen lang geoefend door de hulpdiensten en wordt het Commando Plaats Incident (CoPI) beoefend. Dit is een overleg vlakbij het (in scŤne gezette) incident, in dit overleg zijn onder andere alle hulpdiensten vertegenwoordigd.



Elke dag wordt hetzelfde scenario gebruikt, maar schuiven andere collega's uit de crisisorganisatie aan. Op die manier kunnen zoveel mogelijk mensen oefenen.



ERVARING

Om ervaring op te doen met het bestrijden van rampen en crises moeten de hulpdiensten en betrokken crisispartners regelmatig oefenen. Dit moet op medewerkersniveau, maar ook op het gebied van samenwerking binnen en tussen de verschillende onderdelen van de crisisorganisatie.



MARINIERS

Ook mariniers trainen vandaag. Zij gebruiken het Provinciehuis in Utrecht als trainingsobject.

Op het 85 meter hoge gebouw in de wijk Rijnsweerd gaan ze meerdere reddingsoefeningen uitvoeren. Ook zullen ze van het gebouw abseilen.













-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht