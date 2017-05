Fietsersbond verbaasd over regels e-bikes

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 10:09 uur | update: 12:11 uur

Foto: ANP / Karl-Josef Hildenbrand

PROVINCIE UTRECHT - Het is onbegrijpelijk dat snelle e-bikes vanaf deze zomer worden geweerd van snelfietsroutes. Dat zegt onder meer de Fietsersbond in Utrecht.



De Fietsersbond pleit er dan ook voor om zogeheten speed pedelecs een vrijstelling te geven voor de snelle en comfortabele fietspaden die steden met elkaar verbinden. ''Er is maatwerk nodig", vindt directeur Saskia Kluit van de bond.



Speed pedelecs of speed e-bikes zijn elektrische fietsen die snelheden kunnen halen van 45 kilometer per uur. Vanaf 1 juli worden ze beschouwd als bromfiets en mogen ze niet meer op het fietspad.













