Auto op z'n kop na ongeluk in Leusden

LEUSDEN - In Leusden is dinsdagmiddag een auto op z'n kop beland. Het gebeurde na een ongeluk.



Het ongeval gebeurde op de kruising van de Hamersveldseweg met de Burgemeester Van der Postlaan. Volgens een getuige is de bestuurder van de auto die over de kop sloeg daarbij gewond geraakt.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.





