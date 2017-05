Strompelende dief opgepakt na sprong uit raam

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 13:35 uur | update: 14:23 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

AMERSFOORT - Een dief is in Amersfoort uit een hoog raam gesprongen. Volgens de politie nadat hij bij een winkel had ingebroken.



De man zou uit het raam zijn gesprongen bij een pand aan de Wiekslag. Daarbij liep hij beenletsel op, schrijft de politie Amersfoort op Twitter.



Omdat hij daardoor niet zo snel meer was werd hij al gauw ingerekend door de politie.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht