Volg vanaf 16.30 uur live hoe de Rhenense reuzenpanda's naar buiten gaan

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 14:30 uur | update: 14:31 uur

Foto: ANP

RHENEN - Reuzenpanda's Wu Weng en Xing Ya zetten vanmiddag hun eerste stappen in het buitenverblijf van Pandasia in Ouwehands Dierenpark. RTV Utrecht doet daar vanaf 16.30 uur live verslag van.



Op onze Facebookpagina en website laten we vanaf 16.30 uur het hele programma zien. Radio M Utrecht doet in het programma Utrecht Komt Thuis regelmatig verslag. 's Avonds zijn de panda's ook te zien in UNieuws op RTV Utrecht.



Heeft u vragen aan onze verslaggever Marco Geijtenbeek ter plaatse? Stuur die dan aan @rtvutrecht via Twitter, Facebook of per e-mail. Hij zal zoveel mogelijk vragen beantwoorden of voorleggen aan de medewerkers van de dierentuin.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht