Man bedreigd, beroofd en geslagen in portiek

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 14:07 uur | update: 14:25 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - In Amersfoort is vannacht kort na middernacht een man beroofd in een portiek. Hij werd daarbij door twee jonge mannen met bivakmutsen met steekwapens bedreigd.



Het gebeurde in een portiek van een flat aan de Spreeuwenstraat. Daar kwam de man met de lift aan op de begane grond. Eenmaal beneden werd de liftdeur door twee onbekende mannen opengerukt.



De man moest zijn zakken leeghalen, waarbij de verdachten stekende bewegingen richting hem maakten. Hij werd door ťťn van de mannen geslagen, waarbij hij letsel aan zijn gezicht opliep. Het slachtoffer werd beroofd van onder andere geld, een telefoon en zijn horloge. Daarna gingen de verdachten ervandoor.



GETUIGEN

De politie is op zoek naar de twee mannen en vraagt getuigen zich te melden. De twee zouden tussen de 17 en 21 jaar oud zijn. Ze droegen allebei een bivakmuts en een zwart trainingspak.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht