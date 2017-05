Woerdense vissers mogen voortaan overnachten bij het water

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 13:49 uur | update: 14:24 uur

Eerder werd overnachten bij het water gedoogd, voortaan is het gewoon legaal. Foto: ANP

WOERDEN - Het is voor vissers in Woerden voortaan toegestaan om te overnachten bij het water. Eerder werd dat gedoogd, maar de gemeente heeft de regels gewijzigd zodat het voortaan legaal is.



In het nieuwe visbeleidsplan van de gemeente Woerden staat verder dat er tenminste zes plekken komen waar mindervalide vissers terecht kunnen. Ook is vastgelegd hoe de hengelsportverenigingen er samen met de gemeente voor kunnen zorgen dat de waterkwaliteit op peil blijft.



In de gemeente Woerden zijn ongeveer 2500 recreatieve vissers actief.



