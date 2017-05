Directeur GreenCab voor rechter om verduistering subsidiegeld

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 31 mei 2017, 06:00 uur | update: 06:28 uur

UTRECHT - Wat is er met 1,6 miljoen euro subsidiegeld gebeurd dat bedoeld was voor taxibedrijf Prestige GreenCab? Over die vraag buigt de rechter zich vandaag tijdens de rechtszaak tegen voormalig directeur George J. van het bedrijf in Nieuwegein. Het OM houdt de Zeistenaar verantwoordelijk voor de verduistering van een groot deel van het geld.



Prestige GreenCab ontving in 2011 de rijkssubsidie voor een proef met elektrisch taxivervoer in de regio Utrecht. Maar al snel ging het mis met het initiatief. Zo stonden taxi's vaker stil dan dat ze gebruikt werden. "Het hele project steeg George een beetje naar het hoofd. Dan ga je niet halverwege zeggen: ik stop maar met het project", vertelt Duco Douwstra die al jaren actief is in de Utrechtse taxiwereld.



Het project, dat destijds nog werd geopend door prins Maurits, bleek uiteindelijk niet rendabel en werd daarom begin 2013 stopgezet. Chauffeurs kregen geen salaris meer en kwamen op straat te staan.



Toen het bedrijf later niet met een accountantsverklaring kon aantonen waaraan het subsidiegeld besteed was, werd Prestige GreenCab gesommeerd het bedrag terug te betalen. Maar het geld bleek te zijn verdwenen, waarna het Rijk hiervan aangifte deed.



Tijdens het onderzoek werden twee woningen en een bedrijfspand in de regio doorzocht. Daarbij werd de administratie van het taxibedrijf in beslag genomen. Ook nam het OM ruim 20.000 euro aan contant geld, schilderijen, beelden, een televisie en vier duikuitrustingen mee.



De advocaat van George J. is teleurgesteld in de visie van het OM. "We hebben sterk de indruk dat het OM het vraagstuk van verduistering door de war haalt met het vraagstuk van de verantwoording van subsidiegelden", aldus advocaat Niels van der Laan.



Volgens Van der Laan is de administratie van het taxibedrijf zoekgeraakt door de schuld van anderen. "Daardoor is het moeilijk vast te stellen waar het geld tot de eurocent aan uitgegeven is gedurende 2,5 jaar, maar dat betekent nog niet dat het verkeerd besteed is."



Hoewel het OM de voormalig directeur dus verantwoordelijk houdt voor de verduistering, vindt Douwstra dat de overheid ook bij zichzelf te raden moet gaan. Volgens hem had men veel kritischer moeten zijn toen de subsidie werd verstrekt.



"Als je iemand geld geeft, dan zeg je: ik kom eens even bij je langs, zullen we eens een kopje koffie drinken en hoe gaat het ermee? Maar je gaat toch niet 1,6 miljoen over de schutting kieperen en dan maar van het bedrijf verwachten dat ze roepen: ho ho, ik wil geen geld meer?"



