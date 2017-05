Veteranendag Amersfoort 'uitverkocht'

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 14:42 uur | update: 14:57 uur

Foto: Gemeente Amersfoort

AMERSFOORT - Voor de Veteranendag op de Bernhardkazerne in Amersfoort is zoveel belangstelling, dat aanmelden niet meer mogelijk is. Dat meldt de gemeente Amersfoort.



Volgens de gemeente heeft de aanmeldstop ook te maken met de beperkte capaciteit van de locatie.



JUBILEUM

Vorig jaar was de Amersfoortse Veteranendag bij Automobielhandel Pon B.V. in Leusden. Toen werd het 10-jarig jubileum van de Veteranendag gevierd.



De Veteranendag Amersfoort-Leusden is dit jaar op 8 juni aanstaande, op de Bernhardkazerne in Amersfoort.



