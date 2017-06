Vijfheerenlanden bestaat nog niet, maar eerste ambtenaar werkt al

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 1 juni 2017, 05:30 uur

VIANEN - De gemeente Vijfheerenlanden heeft vanaf vandaag een eerste werknemer. De nieuw te vormen gemeente is waarschijnlijk pas in 2019 een feit, maar nu al is de gemeentesecretaris aan het werk.



Het gaat om Nanette van Ameijde. Ze werkte hiervoor als gemeentesecretaris van de gemeente Molenwaard en vervult die taak nu dus voor Vijfheerenlanden, de nieuwe gemeente die bestaat uit Vianen, Zederik en Leerdam.



MEEBEWEGEN

Ze heeft zin om aan de slag te gaan in haar nieuwe functie. "De drie gemeenten willen samen een sterke gemeente gaan vormen die wil meebewegen met de samenleving. Daarnaast is het kijken hoe je het beste diensten kunt verlenen aan inwoners van de gemeente. Een gemeente die zoiets zegt, daar wil ik me aan verbinden."



De komende maanden gaat de nieuwe gemeentesecretaris, die leiding moet geven aan de andere ambtenaren, aan de slag om de drie gemeenten te leren kennen. "Ik wil kennismaken met alle medewerkers van de gemeenten en ik wil ook de kernen bezoeken."



BUURVROUW

Van Ameijde woont in Molenwaard en daarom kent ze de drie gemeenten al een beetje. "Ik ben eigenlijk een buurvrouw van de nieuwe gemeente, dus ik ken de gemeenten wel, maar toch wil ik er meer van weten."



Onder andere wandelingen met medewerkers van de gemeenten moeten hiervoor zorgen. Zo kan Van Ameijde de mensen leren kennen en gelijk ook de gemeenten doorkruisen.



ADVIES

Nanette van Ameijde kijkt uit naar wat er uiteindelijk in Den Haag wordt besloten over het herindelingadvies. Een van de punten waar nog een beslissing over genomen moet worden is bij welke provincie de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaat horen.



De provincie Utrecht heeft eerder onderzoek gedaan en het advies uitgebracht om de nieuwe gemeente onder te brengen bij de provincie Utrecht.



ZUID-HOLLAND

Twee van de drie gemeenten liggen in de provincie Zuid-Holland. Die provincie heeft laten weten dat zij wil dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij Zuid-Holland gaat horen.



Het advies van de provincie Utrecht ligt sinds vorige maand bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is de verwachting dat het besluit in Den Haag nog ongeveer anderhalf jaar duurt.



SPANNEND

De drie gemeenten willen graag fuseren en daarom wordt het samenwerkingstraject al in gang gezet. Aan de taak van de gemeentesecretaris om daarmee aan de slag te gaan. "Het zijn drie heel verschillende gemeenten. Het is een leuk maar ook spannend traject om deze gemeenten op organisatorisch vlak samen te voegen", zegt Van Ameijde.



Het is de bedoeling dat per 1 januari 2018 de drie gemeenten al op ambtelijk niveau worden samengevoegd. Per 1 januari 2019 zal de nieuwe gemeente ook op bestuurlijk niveau worden gefuseerd.



