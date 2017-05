Grote forse man met bos rozen gezocht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 15:43 uur | update: 15:48 uur

AMERSFOORT - De politie zoekt in Amersfoort naar een grote forse man. Hij zou niet alleen zijn. Ook naar een vrouw wordt gezocht.



De melding kwam binnen via Burgernet. Het duo zou zich ophouden in de omgeving van de IJsselstraat. Saillant detail is dat de twee ook een bos rozen bij zich hebben. Welke kleur de bloemen hebben is niet bekend.



Wie de twee met de bos rozen ziet wordt gevraagd 112 te bellen. Wat ze op hun kerfstok hebben is niet bekend.



