Reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya voor het eerst buiten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 18:06 uur | update: 19:23 uur

Iets over zessen verscheen Wu Wen voor het eerst buiten. Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 9) De eerste genodigden waren al vroeg in de dierentuin. Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek (Foto 2 van 9) De eerste genodigden waren al vroeg in de dierentuin. Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek (Foto 3 van 9) Directeur Robin de Lange spreekt de genodigden toe. Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong (Foto 4 van 9) De prominenten in Ouwehands Dierenpark. Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong (Foto 5 van 9) Balkenende: Jarenlang ploeteren is beloond. Mooi voorbeeld van goede relatie met China. Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong (Foto 6 van 9) De ceremoniŽle opening van Pandasia. Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong (Foto 7 van 9) Pandasia werd even voor zessen ceremonieel geopend. Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong (Foto 8 van 9) Reuzenpanda Wu Wen kwam even na zessen naar buiten. Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong (Foto 9 van 9) ‹ ›

RHENEN - Wu Wen en Xing Ya hebben rond het avonduur hun eerste stappen in het buitenverblijf van Pandasia gezet. Het vrouwtje Wu Wen liet zich vrijwel direct zien nadat het buitenverblijf werd geopend. Het mannetje Xing Ya zit in een apart verblijf, alleen als Wu Wen vruchtbaar is, mogen de twee panda's bij elkaar.



"We hebben het voor elkaar gekregen en ik ben er enorm trots op", zei eigenaar van het dierenpark Marcel Boekhoorn nadat het buitenverblijf was geopend. Hij deed zestien jaar zijn best om de panda's naar Nederland te halen. Dat het is gelukt, is een teken van vriendschap van China voor Nederland, legden Chinese gasten dinsdag uit.



Voordat de twee panda's naar buiten kwamen, waren er eerst diverse speeches in het dierenpark. Ook voormalig minister-president Jan Peter Balkenende gaf een toespraak. Hij was een van de eerste betrokkenen bij de pandalobby. Volgens de oud-premier is het jarenlang ploeteren voor de reuzenpanda's nu beloond. "Het is een mooi voorbeeld van de goede relatie met China."







