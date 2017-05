Boswachter: "Holy moly, zo'n grote mierenhoop heb ik nog nooit gezien"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 15:58 uur | update: 16:22 uur

Foto: Twitteraccount @boswachtertim

UTRECHTSE HEUVELRUG - Rode mieren hebben een mega-nest gebouwd op de Utrechtse Heuvelrug.



Zelfs boswachter Tim, toch wel wat gewend als het gaat om moeder natuur, was onder de indruk toen hij tijdens zijn ronde op de hoop stuitte. Daarom legde hij de berg vast met zijn telefoon en plaatste hij de video op zijn twitteraccount. "Bam, bam, bam. Holy moly! Ik heb nog nooit zo'n grote mierenhoop gezien. Ze zijn hard aan het werk. Vet man", zegt hij in het filmpje.



Om te laten zien hoe groot de mierenhoop is, is de boomlange boswachter (1.95 meter) naast de berg gaan staan en op de foto gegaan. Om het kiekje met de zelfontspanningsfunctie te kunnen maken, moest hij eerst wel een statief van takken bouwen.



Waar de mega-mierenhoop precies te vinden is, wil de boswachter van Staatsbosbeheer niet kwijt.







