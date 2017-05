Boot slaat om tijdens uitbaggeren sloot in Vinkeveen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 15:59 uur | update: 16:01 uur

VINKEVEEN - Een zogenoemde baggerschuit is vanmiddag omgeslagen in Vinkeveen. Dat gebeurde tijdens het uitbaggeren van een sloot.



Hoe de boot kon omslaan is nog onbekend. De kraan op de boot kwam onder water. In de sloot ligt een groot oliespoor.



Het is nog onbekend wanneer het bootje geborgen wordt.



