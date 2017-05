Dankbare patiënte laat tattoo van logo UMC zetten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 30 mei 2017, 16:02 uur | update: 16:15 uur

UTRECHT - Een vrouw heeft een tatoeage van het UMC Utrecht laten zetten. Ze wil daarmee laten zien wat het ziekenhuis voor haar betekent: "Het UMC Utrecht heeft mijn leven gered."



Maleka Sweers doelt op de dag dat ze met een heel raar gevoel opstond. Ze wankelde, zag er lijkbleek uit en praatte met dubbele tong. Daarom belde haar vriend de arts in het UMC Utrecht bij wie ze de dag daarvoor voor onderzoeken was geweest. De arts zei: ''Kom als de wiedeweerga naar het UMC Utrecht.''



Daar kwam ze aan, meer levend dan dood. Daar bleek dat ze de ziekte van Addison had, die zich op dat moment uitte in een Addison-crisis. Die kan levensgevaarlijk zijn. Ze waren dus net op tijd geweest.



SPIJT

Behalve de internist en endocrinoloog bezoekt Maleka in het UMC ook de kaakchirurg en de KNO-arts. Over alle specialisten en andere zorgverleners in het UMC Utrecht is ze te spreken. Daarom krijgt ze geen spijt van haar tattoo denkt ze: "Als er iets is, kan ik gelijk bellen en staan ze voor me klaar."



